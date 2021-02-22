Ещё
Далее:
Читайте также:

Первая любовь Мягкова вспомнила их бурный роман 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Первая любовь Мягкова вспомнила их бурный роман
Фото: globallookpress.com
Первая любовь актера Андрея Мягкова актриса Тамара Абросимова из Санкт-Петербурга вспомнила об их бурном романе, который случился много лет назад.

«Главная женщина в его жизни — жена Ася. Не приписывайте мне какую-то роль в его жизни. Нас связывала замечательная юность. И мы были очень влюблены друг в друга».

По словам Абросимовой, их отношения завязались в Ленинградском технологическом институте в театральной мастерской. Они много вместе занимались и репетировали. Через какое-то время Абросимова уехала поступать в Школу-студию МХАТ. Когда она была на третьем курсе, туда же поступил и Мягков. Ей казалось, что их роман вспыхнет с новой силой, но Мягков влюбился в Анастасию Вознесенскую, будущую жену, с которой был вместе до самой смерти. Абросимова смогла отпустить его к другой. При этом нежность о нем сохранила на всю жизнь, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Андрея Мягков умер в возрасте 82 лет. Его жена по состоянию здоровья не смогла присутствовать на похоронах.
Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Teleprogramma.pro: последние новости
«Все есть, пенсия хорошая»: представитель Вознесенской опроверг слухи о бедности вдовы Мягкова «Все есть, пенсия хорошая»: представитель Вознесенской опроверг слухи о бедности вдовы Мягкова «Моя сладость и нежность»: Эмма Малинина запечатлелась на прогулке с внуком «Моя сладость и нежность»: Эмма Малинина запечатлелась на прогулке с внуком «Виноваты, конечно, оба»: Ольга Бузова назвала причины расставания с Давидом Манукяном «Виноваты, конечно, оба»: Ольга Бузова назвала причины расставания с Давидом Манукяном
Женский форум
Звёзды , Андрей Мягков , Тамара Абросимова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение