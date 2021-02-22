Валерия вспомнила о домашнем насилии в браке с Шульгиным 

Певица Валерия вспомнила о рукоприкладстве бывшего мужа из-за совершенного недавно преступления. Бойфренд с особой жестокостью расправился со своей 23-летней возлюбленной, когда та попыталась прекратить отношения. Произошедшее шокировало артистку, и она посвятила этой теме большой пост в Instagram.

Обсуждая с поклонниками это преступление, Валерия рассказала, что пережила похожий ужас. По словам звезды, в свое время экс-супруг издевался над ней и неоднократно поднимал на нее руку.

"Меня так же когда-то убивали, и помощи мне ждать было неоткуда", — призналась певица.

Один из подписчиков Валерии заявил, что девушка должна была сразу же уйти от бойфренда, когда тот впервые ударил ее. Певица в ответ указала, что погибшая пыталась разорвать отношения с молодым человеком, пишут " Дни24 ".

"Читайте внимательно. Девушка пыталась расстаться с парнем. Со мной было то же самое", — написала артистка в комментариях под постом.

Валерия в 1993 году вышла замуж за Шульгина, в браке с которым родила троих детей. В 2002 году певица подала на развод и обнародовала подробности жизни с композитором, от которого была вынуждена скрываться у родителей. Супруг применял к ней насилие и неоднократно избивал. Годы жизни с ним она назвала "сущим адом".