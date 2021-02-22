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В окружении Ким Кардашьян назвали причину ее разрыва с мужем 

Lenta.ru 42 минуты назад
Кардашьян назвали причину ее разрыва с мужем
Фото: Lenta.ru
Предвестником развода предпринимательницы Ким Кардашьян и американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста стали сразу несколько событий, сообщает издание US Weekly со ссылкой на окружение телезвезды.
Собеседник издания отметил, что серьезный конфликт вспыхнул между звездами в 2018 году, в то время как «точка невозврата» была пройдена супругами два года спустя.

«Поворотным моментом в браке Ким и Канье стало то, что он сказал, что рабство — это выбор», — заявил источник US Weekly, вспоминая неоднозначное интервью, в котором Уэст предположил, что рабство в США было выбором, а не повинностью темнокожего населения страны.

По словам инсайдера, возмутившие общественность слова хип-хоп исполнителя огорчили Кардашьян, и паре потребовалось немало времени, чтобы оставить этот инцидент в прошлом. «Но когда Канье [в июле 2020 года] рассказал миру о том, что он предложил Ким сделать аборт перед тем, как на свет появилась их дочь Норт (North), это стало переломным моментом в их браке», — добавил собеседник издания.
Вскоре после скандального заявления баллотировавшийся в тот момент в президенты США Уэст написал серию твитов, в которых обвинил свою жену Ким Кардашьян в попытке закрыть его в психушку. «После этого для Ким уже не было пути назад. Она могла отмахнуться от его шокирующих общественность заявлений, но не могла проигнорировать то, что он упомянул детей. По ее мнению, это было неприемлемо, и она боялась, что однажды Норт прочитает об этом», — добавил инсайдер.
О том, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода, стало известно 6 января. Источники уточняли, что инициатором разрыва якобы выступила супруга хип-хоп-артиста. Также сообщалось о планах Уэста после развода переехать в Лондон и развернуть проповедническую деятельность в Европе.
19 января издание TMZ сообщило, что телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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