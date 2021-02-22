Кардашьян назвали причину ее разрыва с мужем

«Поворотным моментом в браке Ким и Канье стало то, что он сказал, что рабство — это выбор», — заявил источник US Weekly, вспоминая неоднозначное интервью, в котором Уэст предположил, что рабство в США было выбором, а не повинностью темнокожего населения страны.