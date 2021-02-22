Джигурда объяснил, почему снова женился на Анисиной 

«Я счастливый мужчина потому что мне разрешено тискать девчонок, играться ими — Леночку (Милена Дейнега, подружка невесты. — Прим. авт.), которую приписывали мне в любовницы, и богиню Волочкову. Но я был спасен несколько раз Мариной Вячеславовной Анисиной. Только благодаря ее любви, ее связям во Франции»,