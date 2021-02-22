Джигурда объяснил, почему снова женился на Анисиной 

22 февраля состоялась вторая свадьба шоумена Никиты Джигурды и спортсменки Марины Анисиной. И перед тем, как вновь расписаться с возлюбленной, Джигурда еще раз признался в любви к невесте. Об этом сообщается в ролике Пятого канала.
«Я счастливый мужчина потому что мне разрешено тискать девчонок, играться ими — Леночку (Милена Дейнега, подружка невесты. — Прим. авт.), которую приписывали мне в любовницы, и богиню Волочкову. Но я был спасен несколько раз Мариной Вячеславовной Анисиной. Только благодаря ее любви, ее связям во Франции»,
— признался Джигурда.
Напомним, что пара состояла в браке с 2008 по 2016 год, у них родилось двое детей. А затем Анисина подала на развод из-за неадекватного поведения своего супруга.
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