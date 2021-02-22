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На слуху: Джигурда объяснил, почему снова женился на Анисиной 

Мария Грибова 49 минут назад
На слуху: Джигурда объяснил, почему снова женился на Анисиной
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Боня заявила, что могла бы стать депутатом Госдумы

@victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня заявила, что смогла бы пойти в депутаты Госдумы от Забайкальского края. Боня призналась, что хорошо знает о проблемах простых людей, так как родилась в Забайкалье и провела там свое детство.
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Вуди Аллен отреагировал на фильм с обвинениями в свой адрес

Вуди Аллен и его супруга Сун-и Превен отреагировали на выход фильма с обвинениями в адрес режиссера. Он опровергает обвинения в сексуальных домогательствах, прозвучавшие в документальном фильме HBO «Аллен против Фэрроу».
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Джигурда объяснил, почему снова женился на Анисиной

22 февраля состоялась вторая свадьба шоумена Никиты Джигурды и спортсменки Марины Анисиной. И перед тем, как вновь расписаться с возлюбленной, Джигурда еще раз признался в любви к невесте.
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Друзья Мягкова рассказали, что он оставил карьеру ради жены

В последний раз Мягков выходил на сцену МХТ им. Чехова в 2008 году. Он играл в спектакле "Белый кролик" вместе со своей супругой Анастасией Вознесенской. Во время выступления у нее случился инсульт, играть она больше не могла.
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Умерла актриса Екатерина Градова

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, наиболее известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла на 75-м году жизни.
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Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Женский форум
Звёзды , Никита Джигурда , Марина Анисина , Екатерина Градова , Госдума , РИА Новости
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