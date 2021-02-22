На слуху: Джигурда объяснил, почему снова женился на Анисиной 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Телеведущая Виктория Боня заявила, что смогла бы пойти в депутаты Госдумы от Забайкальского края. Боня призналась, что хорошо знает о проблемах простых людей, так как родилась в Забайкалье и провела там свое детство.

Вуди Аллен и его супруга Сун-и Превен отреагировали на выход фильма с обвинениями в адрес режиссера. Он опровергает обвинения в сексуальных домогательствах, прозвучавшие в документальном фильме HBO «Аллен против Фэрроу».

22 февраля состоялась вторая свадьба шоумена Никиты Джигурды и спортсменки Марины Анисиной. И перед тем, как вновь расписаться с возлюбленной, Джигурда еще раз признался в любви к невесте.

В последний раз Мягков выходил на сцену МХТ им. Чехова в 2008 году. Он играл в спектакле "Белый кролик" вместе со своей супругой Анастасией Вознесенской. Во время выступления у нее случился инсульт, играть она больше не могла.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, наиболее известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла на 75-м году жизни.