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Сергей Зверев опубликовал армейское фото и удивил россиян 

Диана Товсепова 2 часа назад
В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, известный стилист и артист Сергей Зверев опубликовал в своем Instagram архивное фото с армии.
Так, "звезда в шоке" опубликовал фото со времен своей службы в армии.
@zverevsuperstar

"Мое фото из дембельского альбома! Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны! Поздравляю с праздником 23 февраля! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии", — подписал публикацию известный артист.

Пользователи Сети были крайне удивлены тому, что эксцентричный и яркий артист когда-то служил в армии.

"Теперь в шоке не звезда, а мы…", "Не знала, что вы служили! Мое уважение только растет! Просто браво!", "вот уж от кого никто не ожидал…", — комментировали пост пользователи Сети.

Звёзды , Видео , Сергей Зверев
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