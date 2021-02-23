Сергей Зверев опубликовал армейское фото и удивил россиян 

В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, известный стилист и артист Сергей Зверев опубликовал в своем Instagram архивное фото с армии.
Так, "звезда в шоке" опубликовал фото со времен своей службы в армии.
@zverevsuperstar
"Мое фото из дембельского альбома! Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны! Поздравляю с праздником 23 февраля! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии", — подписал публикацию известный артист.
Пользователи Сети были крайне удивлены тому, что эксцентричный и яркий артист когда-то служил в армии.
"Теперь в шоке не звезда, а мы…", "Не знала, что вы служили! Мое уважение только растет! Просто браво!", "вот уж от кого никто не ожидал…", — комментировали пост пользователи Сети.