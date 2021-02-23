Ещё
Далее:
Читайте также:

Экс-возлюбленная Милохина обвинила его в жестокости 

Катерина Саломе 31 минуту назад
Экс-возлюбленная Милохина обвинила его в жестокости
Фото: Instagram
Сегодня 19-летний Даня Милохин один из самых популярных молодых музыкантов. Он имеет многомиллионную аудиторию поклонников со всего мира. Но, по словам его экс-возлюбленной, артист является жестоким человеком.
Спустя год после расставания бывшая девушка Дани заявила, что молодой человек нередко бил ее по лицу, обзывал и унижал. В своем Instagram-аккаунте она рассказала о своих психологических проблемах, которые начались из-за отношений с Милохиным.

«Он меня мог всячески оскорбить. Я запомнила на всю жизнь фразу: "Почему все вокруг красивые, а ты у меня такая страшная?". Я не понимала, почему человек, которого я люблю, говорит мне такие вещи»,

— со слезами на глазах рассказала девушка, предположив, что у молодого музыканта возможно биполярное расстройство.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Сергей Зверев опубликовал армейское фото и удивил россиян.
Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды , Сергей Зверев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение