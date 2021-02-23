Экс-возлюбленная Милохина обвинила его в жестокости 

Сегодня 19-летний Даня Милохин один из самых популярных молодых музыкантов. Он имеет многомиллионную аудиторию поклонников со всего мира. Но, по словам его экс-возлюбленной, артист является жестоким человеком.

Спустя год после расставания бывшая девушка Дани заявила, что молодой человек нередко бил ее по лицу, обзывал и унижал. В своем Instagram-аккаунте она рассказала о своих психологических проблемах, которые начались из-за отношений с Милохиным.

«Он меня мог всячески оскорбить. Я запомнила на всю жизнь фразу: "Почему все вокруг красивые, а ты у меня такая страшная?". Я не понимала, почему человек, которого я люблю, говорит мне такие вещи»,

— со слезами на глазах рассказала девушка, предположив, что у молодого музыканта возможно биполярное расстройство.