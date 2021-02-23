Дрю Бэрримор рассказала о проведенном в психбольнице детстве 

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что ее отправили в психиатрическую больницу, когда ей было 13 лет. Интервью с ней было опубликовано на сайте радиоведущего Говарда Стерна

По словам артистки, в учреждении она провела полтора года. Звезда поведала, что в клинику ее положила собственная мать.

"Она создала монстра и не знала, что с ним делать. Тогда я действительно потеряла контроль, поэтому я прощаю ее за этот выбор. Наверное, она чувствовала, что ей некуда обратиться",

— поделилась артистка, отметив.

По словам Бэрримор, в клинике Van Nuys Psychiatric пациентов бросали в комнату с мягкими стенами или клали на носилки и связывали. Несмотря на все ужасы, которые ей пришлось пережить, Дрю не злится на родительницу.

"Я по-доброму отношусь к своей маме. Я чувствую сочувствие и понимание",

— призналась актриса.