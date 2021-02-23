Ещё
Далее:
Читайте также:

Дрю Бэрримор рассказала о проведенном в психбольнице детстве 

Катерина Саломе 3 часа назад
Дрю Бэрримор рассказала о проведенном в психбольнице детстве
Фото: Кадр из фильма "Смешанные"
Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что ее отправили в психиатрическую больницу, когда ей было 13 лет. Интервью с ней было опубликовано на сайте радиоведущего Говарда Стерна.
По словам артистки, в учреждении она провела полтора года. Звезда поведала, что в клинику ее положила собственная мать.

"Она создала монстра и не знала, что с ним делать. Тогда я действительно потеряла контроль, поэтому я прощаю ее за этот выбор. Наверное, она чувствовала, что ей некуда обратиться",

— поделилась артистка, отметив.
По словам Бэрримор, в клинике Van Nuys Psychiatric пациентов бросали в комнату с мягкими стенами или клали на носилки и связывали. Несмотря на все ужасы, которые ей пришлось пережить, Дрю не злится на родительницу.

"Я по-доброму отношусь к своей маме. Я чувствую сочувствие и понимание",

— призналась актриса.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что экс-возлюбленная Милохина обвинила его в жестокости.
Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Женский форум
Звёзды , Дрю Бэрримор , Говард Стерн
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение