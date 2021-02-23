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Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании 

Катерина Саломе 2 часа назад
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Фото: globallookpress.com
Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).
По словам близких к делу источников, обвинение было предъявлено еще 16 декабря 22-летней актрисой. Она заявила, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа 2018 года, второй — 13 августа. Уголовное дело закрывали, однако девушка подавала новую жалобу. В октябре 2020-го суд стало известно, что суд вновь готов рассмотреть дело. Отметим, что имя актрисы не раскрывается.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Дрю Бэрримор рассказала о проведенном в психбольнице детстве.
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