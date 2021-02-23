Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

По словам близких к делу источников, обвинение было предъявлено еще 16 декабря 22-летней актрисой. Она заявила, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа 2018 года, второй — 13 августа. Уголовное дело закрывали, однако девушка подавала новую жалобу. В октябре 2020-го суд стало известно, что суд вновь готов рассмотреть дело. Отметим, что имя актрисы не раскрывается.