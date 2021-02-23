На слуху: Сергей Зверев опубликовал армейское фото и удивил россиян 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из фильма "Смешанные"

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что ее отправили в психиатрическую больницу, когда ей было 13 лет. Интервью с ней было опубликовано на сайте радиоведущего Говарда Стерна

По словам артистки, в учреждении она провела полтора года. Звезда поведала, что в клинику ее положила собственная мать.

Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

По словам близких к делу источников, обвинение было предъявлено еще 16 декабря 22-летней актрисой. Она заявила, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже.

Сегодня 19-летний Даня Милохин один из самых популярных молодых музыкантов. Он имеет многомиллионную аудиторию поклонников со всего мира. Но, по словам его экс-возлюбленной, артист является жестоким человеком.

Спустя год после расставания бывшая девушка Дани заявила, что молодой человек нередко бил ее по лицу, обзывал и унижал. В своем Instagram-аккаунте она рассказала о своих психологических проблемах, которые начались из-за отношений с Милохиным.

@zverevsuperstar

В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, известный стилист и артист Сергей Зверев опубликовал в своем Instagram архивное фото с армии.

Так, "звезда в шоке" опубликовал фото со времен своей службы в армии.