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На слуху: Сергей Зверев опубликовал армейское фото и удивил россиян 

Катерина Саломе 2 часа назад
На слуху: Сергей Зверев опубликовал армейское фото и удивил россиян
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Дрю Бэрримор рассказала о проведенном в психбольнице детстве

Кадр из фильма "Смешанные"
Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что ее отправили в психиатрическую больницу, когда ей было 13 лет. Интервью с ней было опубликовано на сайте радиоведущего Говарда Стерна.
По словам артистки, в учреждении она провела полтора года. Звезда поведала, что в клинику ее положила собственная мать.
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Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).
По словам близких к делу источников, обвинение было предъявлено еще 16 декабря 22-летней актрисой. Она заявила, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже.
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Экс-возлюбленная Милохина обвинила его в жестокости

Сегодня 19-летний Даня Милохин один из самых популярных молодых музыкантов. Он имеет многомиллионную аудиторию поклонников со всего мира. Но, по словам его экс-возлюбленной, артист является жестоким человеком.
Спустя год после расставания бывшая девушка Дани заявила, что молодой человек нередко бил ее по лицу, обзывал и унижал. В своем Instagram-аккаунте она рассказала о своих психологических проблемах, которые начались из-за отношений с Милохиным.
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Сергей Зверев опубликовал армейское фото и удивил россиян

@zverevsuperstar
В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, известный стилист и артист Сергей Зверев опубликовал в своем Instagram архивное фото с армии.
Так, "звезда в шоке" опубликовал фото со времен своей службы в армии.
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Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Женский форум
Звёзды , Сергей Зверев , Дрю Бэрримор , Жерар Депардье , Говард Стерн , РИА Новости , France-Presse
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