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Дмитрий Нагиев показал спутницу жизни 

Клео.Ру 4 часа назад
Нагиев показал спутницу жизни
Фото: Клео.Ру
Дмитрий Нагиев не любит афишировать свою личную жизнь. Никому не известно об его отношениях после того, как он развелся с супругой Алисой Шер. При этом сам Дмитрий утверждает, что у него есть спутница жизни, но ее личность рассекречивать не спешит.
В этот раз Нагиев решил сделать совместный снимок с новой возлюбленной, но так, чтобы не показывать ее лицо. Для этого девушка сфотографирована сзади. Снимок получился очень пикантным: на девушке надет только купальник, который полностью обнажает упругие ягодицы. Видимо, так Дмитрий похвастался перед подписчиками идеальной фигурой своей возлюбленной.
@nagiev.universal
В подписи к посту Дмитрий, как обычно, шутит. Он просит быстрее доставать «комментарии из комментарниц», так как привык к всеобщему порицанию и недовольству фанатов. Также Нагиев пишет, что так он утешает участницу «Голос 60+».
«Не кислая фигурка у 60+», «Вот это ракурс! Избушка-избушка…», «Что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость», «Так вот ты какой "Не просто тариф, А ТАРИФИЩЕЕЕЕ" Когда все ВКЛЮЧЕНО!», «Она хоть жива?)», «Наш король хорошо устроился», — поддерживают подписчики шуточный настрой Нагиева.
Конечно, не все оценили такой снимок. Многие фолловеры пишут, что это слишком откровенно, и годится лишь для семейного альбома.
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Звёзды , Дмитрий Нагиев , Алиса Шер
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