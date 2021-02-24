Нагиев показал спутницу жизни

Дмитрий Нагиев не любит афишировать свою личную жизнь. Никому не известно об его отношениях после того, как он развелся с супругой Алисой Шер . При этом сам Дмитрий утверждает, что у него есть спутница жизни, но ее личность рассекречивать не спешит.

В этот раз Нагиев решил сделать совместный снимок с новой возлюбленной, но так, чтобы не показывать ее лицо. Для этого девушка сфотографирована сзади. Снимок получился очень пикантным: на девушке надет только купальник, который полностью обнажает упругие ягодицы. Видимо, так Дмитрий похвастался перед подписчиками идеальной фигурой своей возлюбленной.

@nagiev.universal

В подписи к посту Дмитрий, как обычно, шутит. Он просит быстрее доставать «комментарии из комментарниц», так как привык к всеобщему порицанию и недовольству фанатов. Также Нагиев пишет, что так он утешает участницу «Голос 60+».

«Не кислая фигурка у 60+», «Вот это ракурс! Избушка-избушка…», «Что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость», «Так вот ты какой "Не просто тариф, А ТАРИФИЩЕЕЕЕ" Когда все ВКЛЮЧЕНО!», «Она хоть жива?)», «Наш король хорошо устроился», — поддерживают подписчики шуточный настрой Нагиева.

Конечно, не все оценили такой снимок. Многие фолловеры пишут, что это слишком откровенно, и годится лишь для семейного альбома.