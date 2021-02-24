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Возлюбленная российского певца похвасталась квартирами в Крыму 

Lenta.ru и ещё 1 13 часов назад
«Алиментщицы — просто попрошайки»: подруга Данко похвасталась жильем в Крыму
Фото: @siluyanova
Возлюбленная российского певца Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова похвасталась покупкой двух квартир-студий, которые находятся в поселке Ливадия на побережье Крыма. Женщина заявила, что предпочитает обеспечивать себя сама. Об этом сообщает StarHit.
Силуянова отметила, что продала свой дом в Подмосковье и начала в буквальном смысле скупать жилье. По данным издания, за каждую из квартир женщина заплатила около 4,5 миллиона рублей. Она планирует сдавать объекты в аренду туристам.
Оказалось, что Силуянова воспитывает сына Руслана, которого родила в предыдущих отношениях. Возлюбленная Фадеева заявила, что не подавала на алименты, так как предпочитает рассчитывать на собственные силы.

«Алиментщицы — просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося "три рубля"! Продают ненужное — и вкладывают в недвижимость, которая может приносить неплохой доход!» — пояснила возлюбленная Данко.

В ноябре 2020 года Силуянова похвасталась новым домом в Ялте. Перед покупкой недвижимости возлюбленные в течение некоторого времени снимали жилье и мечтали о собственном. Тогда Силуянова уточнила, что пошла на сделку, несмотря на финансовые проблемы, однако отказалась раскрывать стоимость дома.
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