Возлюбленная российского певца Александра Фадеева , известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова похвасталась покупкой двух квартир-студий, которые находятся в поселке Ливадия на побережье Крыма. Женщина заявила, что предпочитает обеспечивать себя сама. Об этом сообщает StarHit.

Силуянова отметила, что продала свой дом в Подмосковье и начала в буквальном смысле скупать жилье. По данным издания, за каждую из квартир женщина заплатила около 4,5 миллиона рублей. Она планирует сдавать объекты в аренду туристам.

Оказалось, что Силуянова воспитывает сына Руслана, которого родила в предыдущих отношениях. Возлюбленная Фадеева заявила, что не подавала на алименты, так как предпочитает рассчитывать на собственные силы.

«Алиментщицы — просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося "три рубля"! Продают ненужное — и вкладывают в недвижимость, которая может приносить неплохой доход!» — пояснила возлюбленная Данко.