Как живет бывшая жена Михаила Ефремова 

Когда-то актриса Ксения Качалина была вполне успешной. Ей прочили головокружительную актерскую карьеру. Посудите сами, девушка только поступила во ВГИК в мастерскую самого Сергея Соловьева, а уже снялась в таких фильмах, как «Дикая любовь», «Арбитр», «Три сестры». Кроме того, она пользовалась большой популярностью у мужского пола.
Однако свой выбор остановила на Михаиле Ефремове. Любопытно, что сначала она влюбилась в Ивана Охлобыстина. Но тот встретил Оксану Арбузову, будущую мать своих детей и потерял голову.
А Ксения стала четвертой женой Михаила Ефремова.
С Ефремовым они познакомились на съемках фильма «Романовы. Венценосная семья». Ксении в картине досталась роль княжны Татьяны. Отношения развивались стремительно и вскоре они поженились. А к окончанию съёмок у пары родилась дочь, которую назвали Анна-Мария.
Однако жизнь молодой семьи не складывалась. Постоянные ссоры, разборки. Спустя четыре года Михаил собрал вещи и ушел. А Ксения стала заливать свое горе алкоголем. После развода она собралась с ребенком в Индию по приглашению подруги. Однако там, помимо алкоголя, пристрастилась еще и к наркотикам.
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Карьера тоже закончилась. После расставания с Ефремовым, она снялась всего лишь в двух фильмах. Все эти годы Качалина не работала, жила в жуткой бедности, ее и дочку содержал бывший муж.
Дочка Михаила Ефремова Анна-Мария очень стеснялась своей мамы, алкоголизм матери нанес ей сильную психологическую травму. Несколько лет назад Ефремов и его мать Алла Покровская решили лишить Ксению родительских прав.