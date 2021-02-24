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Бывшая невеста Николая Баскова рассказала, почему не стала его женой 

Клео.Ру 3 часа назад
Много сомнений: экс-невеста Баскова рассказала, почему не стала его женой
Фото: Клео.Ру
Софи Кальчева решила откровенно рассказать о причинах расставания спустя целых четыре года после разрыва.
Когда модель и певец находились в отношениях, многие были уверены, что все идет к свадьбе. После расставания выдвигалась версия, что артист бросил Софи ради другой. Девушка впервые решила раскрыть истинную причину их разрыва.
По словам Кальчевой, все дело было в сомнениях, которые она постоянно испытывала. Девушка анализировала свои отношения с Басковым и понимала, что свадьба не будет являться гарантией счастливой жизни. Модель призналась: ни у нее, ни у Николая не было склонности к компромиссам, что так необходимо в семейной жизни.
Клео.Ру
Софи заверила: Басков делал ей предложение несколько раз, однако она так и не решилась на столь ответственный шаг. Девушка боялась, что со своим непростым характером не сможет построить нормальную семью. Еще одним немаловажным фактором, по мнению Кальчевой, являлось несовпадение рабочих графиков.
Напомним, что сам Басков свои отношения с моделью назвал «гостевым браком». Буквально сразу после расставания с ней певец объявил, что у него состоялась помолвка с Викторией Лопыревой. Свадебную церемонию планировалось провести в Грозном в 2017 году, однако она так и не состоялась.
После того, как он расстался и с Лопыревой, Николай живет в одиночестве, годами сохраняя статус завидного холостяка.
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Звёзды , Николай Басков , Софи Кальчева , Виктория Лопырева , Клео.Ру
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