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«Бесцельно потраченное время»: Нагиев выступил против обязательной службы в армии 

Анна Арсеньева 1 час назад
Нагиев выступил против обязательной службы в армии
Фото: @nagiev.universal
Шоумен Дмитрий Нагиев раскритиковал обязательную воинскую службу в России. Он дал интервью изданию "Аргументы и факты".
По мнению телеведущего, время, которое он провел в армии, было бесполезным:

"Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку".

При этом он отметил, что "закалку" можно развить, занимаясь спортом, читая в библиотеке и другими способами.
Нагиев вспомнил о дедовщине во время службы и назвал ее "отвратительной вещью":

"Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось. Та же дедовщина — против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Поэтому выражаю огромную надежду, что сегодня дедовщины нет. Это отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Нагиев сравнил свои доходы с зарплатой сына.
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