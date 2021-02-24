Нагиев выступил против обязательной службы в армии

Шоумен Дмитрий Нагиев раскритиковал обязательную воинскую службу в России. Он дал интервью изданию "Аргументы и факты".
По мнению телеведущего, время, которое он провел в армии, было бесполезным:
"Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку".
При этом он отметил, что "закалку" можно развить, занимаясь спортом, читая в библиотеке и другими способами.
Нагиев вспомнил о дедовщине во время службы и назвал ее "отвратительной вещью":
"Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось. Та же дедовщина — против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Поэтому выражаю огромную надежду, что сегодня дедовщины нет. Это отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Нагиев сравнил свои доходы с зарплатой сына.