Нагиев выступил против обязательной службы в армии

По мнению телеведущего, время, которое он провел в армии, было бесполезным:

"Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку".

При этом он отметил, что "закалку" можно развить, занимаясь спортом, читая в библиотеке и другими способами.

Нагиев вспомнил о дедовщине во время службы и назвал ее "отвратительной вещью":