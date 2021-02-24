Российская актриса показала жениха, но выяснилось, что у него уже есть семья и четверо детей

Популярную 39-летнюю актрису Анастасию Макееву считают одной из самых красивых и талантливых женщин российского кинематографа, однако в последнее время в СМИ широко обсуждаются не ее профессиональные качества, а личная жизнь.

Брэда Питта. Как выяснил "Рамблер", предметом обсуждений стал новый роман актрисы. Так, во время карантина Анастасия встретила бизнесмена из Словении Романа Мелькова. О своей любви с красавцем-мужчиной Макеева застенчиво рассказывала в Instagram, чем очень радовала фанатов. Многие считали их очень гармоничной парой, а сама Макеева сравнила свою пару с Романом с союзом Анджелины Джоли

@makeevan

Однако все изменилось, когда в Сети всплыла информация о прошлом Романа. Так, по непроверенным данным, у Мелькова в Словении уже есть жена Светлана и четверо детей. Ради актрисы он уже бросил семью, а сама Макеева теперь собирается за него замуж.

@makeevan

Но вот сама актриса уже дала понять, что это всего лишь слухи. А к амплуа разлучницы она привыкла, потому что о красивых женщинах общество всегда будет думать подобным образом.

"Но что забавно, если некоторые представители шоу-бизнеса фальсифицируют события, чтоб о них говорили, я же всю жизнь в топе, а все благодаря Мама и папе, что подарили мне внешность яркую и кинорежиссёры утвердили за мной образ «Красотки-сердцеедки» в кинематографе.

Помню после выхода клипа «Если хочешь остаться» группы «Дискотека авария» сразу написали, что я разбила Семью солиста Коли, потом конечно все поняли, что это не так. Но как наивны люди и главное, как они все набожные быстро переобуваются забыв заповедь «Не суди…» тут же кидаются красивой Женщине выжечь клеймо на лбу…", — пишет Макеева под одной из своих публикации.

Часть пользователей Сети словам Макеевой не верит и считает ее поведение недостойным, но кто-то уверен, что такие слухи всегда сопровождают красивых женщин, которые вправе бороться за свое счастье.