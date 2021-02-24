Российские звезды, которые не скрывают увеличения груди 

Блогеры, певицы и актрисы решают операцией проблемы с самооценкой.

WomanHit составил подборку из российских звезд, которые увеличили себе грудь.

В школе Анну дразнили одноклассники за маленькую грудь. Актриса вспоминает, как она пыталась надевать белье с паролоновыми чашками, есть капусту, использовать косметику, якобы обещающую увеличить размер, и прочее, но ничего не помогло.

«В один прекрасный солнечный день я покончила с этим вопросом раз и навсегда… и сделала маммопластику»,

— сказала Анна в Инстаграме.

«Женщина всегда обязана хорошо выглядеть и следить за собой в любом возрасте»,

— поделилась телеведущая незадолго до операции, которая состоялась в 2012 году.

Розе увеличили грудь до 3 размера и сделали подтяжку, удалив лишнюю кожу, растянувшуюся за время похудения.

После рождения дочери Полины телеведущая набрала 30 кг, которые с трудом сбросила. Также изменилась ее форма груди, чем Дана была недовольна. Весной 2014 года, как пишет «7 Д», Борисова сделала операцию, увеличив грудь до 3 размера. Хотя звезда боялась хирургического вмешательства, все прошло отлично.

По той же причине на операцию решилась Ирина Дубцова. Звезда ответила журналистам:

«Я сделала пластику, поскольку моя грудь после родов потеряла форму, и никакие тренажеры, массажи и чудо-масла не помогли вернуть ее в прежнее состояние».

Однако повторять свой опыт она советует лишь тем, кому некрасивая форма действительно портит жизнь.

Первую операцию Оксана сделала после рождения дочери Ариелы, а теперь хочет повторить ее.

«Моим имплантам девять лет. Они прошли через троих детей. Вроде все неплохо, но надо переделывать, так как грудь от кормления все равно увеличивалась, и такое, знаете, сейчас ощущение, как будто имплант маловат для этой груди»,

— пишет Самойлова на личной странице.