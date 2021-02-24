На слуху: Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Клео.Ру

Дмитрий Нагиев не любит афишировать свою личную жизнь. Никому не известно об его отношениях после того, как он развелся с супругой Алисой Шер . При этом сам Дмитрий утверждает, что у него есть спутница жизни, но ее личность рассекречивать не спешит.

Кадр из видео

Певец и видеоблогер Давид Манукян перенес операцию. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте, на котором еле говорит. Дава показал себя с перевязанной головой на фоне больничной палаты.

@korotkova_viktoriya

Бывшая звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП, которое случилось в октябре 2020 года. Девушка сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода на Кутузовском проспекте.

@katerinashpitsa

Катерина Шпица играет в театре, а также активно снимается в кино. Девушка в этом году участвовала в проекте «Танцы со звездами». Она показала, что обладает множеством талантов. За ней всегда наблюдал возлюбленный Руслан Панов — директора сети фитнес-клубов и бизнесмен.

Кадр из фильма