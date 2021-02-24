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На слуху: Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП
Фото: @korotkova_viktoriya
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Дмитрий Нагиев показал спутницу жизни

Клео.Ру
Дмитрий Нагиев не любит афишировать свою личную жизнь. Никому не известно об его отношениях после того, как он развелся с супругой Алисой Шер. При этом сам Дмитрий утверждает, что у него есть спутница жизни, но ее личность рассекречивать не спешит.
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«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции

Кадр из видео
Певец и видеоблогер Давид Манукян перенес операцию. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте, на котором еле говорит. Дава показал себя с перевязанной головой на фоне больничной палаты.
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Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП со своим участием

@korotkova_viktoriya
Бывшая звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП, которое случилось в октябре 2020 года. Девушка сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода на Кутузовском проспекте.
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Актриса Екатерина Шпица вышла замуж за бизнесмена

@katerinashpitsa
Катерина Шпица играет в театре, а также активно снимается в кино. Девушка в этом году участвовала в проекте «Танцы со звездами». Она показала, что обладает множеством талантов. За ней всегда наблюдал возлюбленный Руслан Панов — директора сети фитнес-клубов и бизнесмен.
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Российская актриса показала жениха, но выяснилось, что у него уже есть семья

Кадр из фильма
Популярную 39-летнюю актрису Анастасию Макееву считают одной из самых красивых и талантливых женщин российского кинематографа, однако в последнее время в СМИ широко обсуждаются не ее профессиональные качества, а личная жизнь.
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Видео дня. 10 российских звезд, выросших в бедности
Женский форум
Звёзды , Виктория Короткова , Дмитрий Нагиев , Руслан Панов , Давид Манукян , Катерина Шпица , Екатерина Шпица , Алиса Шер , Анастасия Макеева , Клео.Ру
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