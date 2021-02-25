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Ахеджакова воюет с бывшим мужем 

ИД «Собеседник» 6 минут назад
Ахеджакова воюет с бывшим мужем
Фото: ИД "Собеседник"
Настроение у актрисы Лии Ахеджаковой совсем нерадостное. Не успела звезда разобраться со злоумышленниками, пишущими от ее имени гадости в интернете, как оказалась в центре нового скандала. На сей раз — по собственной воле.
Звезда выясняет отношения с бывшим мужем Борисом Кочейшвили, с которым развелась более 20 лет назад.
До недавнего времени артистка тщательно скрывала, что мужчина до сих пор прописан в ее московской квартире. Но вдруг Лия Меджидовна узнала, что Борис вновь женился. Артистка уверена: теперь он может прописаться в квартире новой супруги. Впрочем, сам художник делать это не торопится.
Артистка пошла на бывшего войной: она решила выписать супруга по закону. Лия Меджидовна уже обратилась в суд. Впрочем, на первое заседание экс-муж не явился. Пускать дело на самотек звезда советского кино не намерена. Она хочет как можно скорее выписать бывшего из квартиры.
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Звёзды , Борис Кочейшвили
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