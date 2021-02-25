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Брухунова разозлилась из-за сравнения с соперницей 

Даня Виттиг 2 часа назад
Брухунова разозлилась из-за сравнения с соперницей
Фото: @bruhunova
Недавно супруга Евгения Петросяна посетила спектакль Юрия Грымова в театре «Модерн». Но после вопроса о Степаненко решила как можно быстрее уйти.

«Это хамство!» — заявила она.

Действительно, Татьяну Брухунову не раз сравнивали с молодой Еленой Григорьевной. Только для обеих женщин тема остается болезненной.
Петросян и Степаненко прожили вместе более 30 лет, а потом был громкий развод и новоиспеченная Брухунова. Девушку сразу начали обвинять в том, что она разрушила семью.

«Меня достали моралистки вроде вас! Я только одного не пойму: ну, нафига вы здесь зависаете? Я и такая, и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня, леди совершенство!» — ответила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Петросян отказался от роли Шурика.
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