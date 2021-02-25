Арзамасова рассказала, как сблизилась с Авербухом 

Свадьба, да и в целом отношения Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стали одними из самых ярких событий в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев. Причин у этого несколько. Во-первых, они старательно и долго скрывали свою любовь. Во-вторых, звезды имеют серьезную разницу в возрасте — больше 20 лет.

Тем не менее, актриса заверяет, их бракосочетание не было стремительным. Они плавно и обдуманно подошли к этому решению, просто не считали нужным докладывать о своих отношениях широкой публике и журналистам. Размеренная жизнь во время самоизоляции в некотором смысле способствовала развитию их отношений и чувств. Летом они вместе поселились на даче.

«Мы пожили той жизнью, которой ни у меня, ни у Ильи не было с самого раннего детства. Мы провели лето в приятных домашних хлопотах и общении, с вечерами у камина. Даже огородниками стали — грядки какие-то разбили, посадили зелень и огурцы, гордо наблюдали за урожаем. И в этой размеренности и несобытийности нашли много прелестей. Самое главное и полезное открытие — это то, что и в режиме 24/7 нам легко, свободно и очень органично друг с другом! Интересно и весело»,

— поведала Лиза.

«Для нас карантин и ограничения не были поводом не жениться. Оба хотели этого серьезного шага», Она заметила, что при обычной жизни у них не было бы такого шанса спокойно присмотреться друг к другу, понять, насколько им по-настоящему комфортно друг с другом. В загородном доме с ними жил также 16-летний Мартин, сын Ильи Авербуха от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой . Девушка отлично поладила и с ним

— рассказала Арзамасова

Поэтому предложение, которое ей сделал Авербух 6 декабря, не было для нее неожиданностью. Поженились влюбленные уже через пару недель, на следующий день после именин фигуриста.