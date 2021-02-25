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Арзамасова рассказала, как сблизилась с Авербухом 

Даня Виттиг 5 часов назад
Арзамасова рассказала, как сблизилась с Авербухом
Фото: @liza_arzamasova
За последний год отношения Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стали самой обсуждаемой темой отечественного шоу-бизнеса. Они долго скрывали отношения, да и разница в возрасте привлекла внимание поклонников.
Хотя актриса утверждает, их бракосочетание не было стремительным. Они плавно и обдуманно подошли к этому решению, но не сообщали об этом публике и журналистам. Например, все лето пара провела на даче.

«Мы пожили той жизнью, которой ни у меня, ни у Ильи не было с самого раннего детства. Мы провели лето в приятных домашних хлопотах и общении, с вечерами у камина. Даже огородниками стали — грядки какие-то разбили, посадили зелень и огурцы, гордо наблюдали за урожаем. И в этой размеренности и несобытийности нашли много прелестей. Самое главное и полезное открытие — это то, что и в режиме 24/7 нам легко, свободно и очень органично друг с другом! Интересно и весело», — поведала Лиза.

Если бы не карантин, у пары не было бы времени присмотреться друг к другу и осознать, насколько им по-настоящему комфортно друг с другом. В загородном доме с ними жил 16-летний Мартин, сын Ильи Авербуха от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Светлаков сохраняет гармонию в отношениях с женой.
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