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Апина объяснила свой уход из «Комбинации» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Апина объяснила свой уход из «Комбинации»
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила начало своего романа со вторым мужем продюсером Александром Иратовым. Также она объяснила свой уход из группы «Комбинация».

«У него был красивый спортивный костюм, большая цепь. Он был такой иконой девяностых. Иратов — брутальный смелый мужчина. Он ничего не боялся. Такой лихой человек. Позже оказалось, что он не такой, каким себя представлял. Много читал, многое знает. Он меня в итоге заманил в свои Сети. Пришлось бросить «Комбинацию». Так бывает, что девочка встречает мальчика и у нее срывает крышу. И она за ним и в огонь, и в полымя. Основатель «Комбинации» Александр Шишинин так меня и не простил. Он до своей смерти со мной больше не общался».

Алена Апина Как отметила певица, в тот момент она действовала сердцем.

«Встал выбор: или Иратов, или поездка в Америку с «Комбинацией». Я выбрала первый вариант. Иратов до сих пор уверяет, что сделал меня. Но еще неизвестно, чтобы стало, если бы я не ушла из группы. Иратов — тяжелый человек. С тяжелым характером. Он мне дал разрешение говорить все эти вещи»,

— заявила она.
Напомним, что Алена Апина стала широко известна благодаря группе «Комбинация». В 2002 году она стала заслуженной артисткой России.
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