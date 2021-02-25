Апина объяснила свой уход из «Комбинации» 

«У него был красивый спортивный костюм, большая цепь. Он был такой иконой девяностых. Иратов — брутальный смелый мужчина. Он ничего не боялся. Такой лихой человек. Позже оказалось, что он не такой, каким себя представлял. Много читал, многое знает. Он меня в итоге заманил в свои Сети. Пришлось бросить «Комбинацию». Так бывает, что девочка встречает мальчика и у нее срывает крышу. И она за ним и в огонь, и в полымя. Основатель «Комбинации» Александр Шишинин так меня и не простил. Он до своей смерти со мной больше не общался».
«Встал выбор: или Иратов, или поездка в Америку с «Комбинацией». Я выбрала первый вариант. Иратов до сих пор уверяет, что сделал меня. Но еще неизвестно, чтобы стало, если бы я не ушла из группы. Иратов — тяжелый человек. С тяжелым характером. Он мне дал разрешение говорить все эти вещи»,