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«Она в реанимации»: в Instagram Тюльпановой появилось странное сообщение 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Она в реанимации»: в Instagram Тюльпановой появилось странное сообщение
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в сторис Instagram оставила странное сообщение, которое всерьез озадачило ее поклонников. Непонятно, кто его писал. Сама Милана или кто-то из ее близких.
@milana_tulpanova
В тексте отмечается, якобы Тюльпанова выпила 20 таблеток снотворного и с утра ее нашел брат. На место была вызвана скорая помощь.

«Зачем-то сказал людям, что все обойдется. Хотя она в реанимации. Так что в ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести. Поддержите Милану».

Напомним, что бывший муж Тюльпановой Александр Кержаков ранее обвинял девушку в употреблении запрещенных препаратов. Именно поэтому их общий сын жил какое-то время с отцом пока через суд девушка не отвоевала ребенка. больше по теме
Добавим, что Тюльпанова недавно была на 67-летии своей подруги певицы Любови Успенской. Не исключено, что события, описанные в сторис, случились после ее возвращения с вечеринки.
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Звёзды , Любовь Успенская , Александр Кержаков
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