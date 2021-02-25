«Она в реанимации»: в Instagram Тюльпановой появилось странное сообщение 

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в сторис Instagram оставила странное сообщение, которое всерьез озадачило ее поклонников. Непонятно, кто его писал. Сама Милана или кто-то из ее близких.

@milana_tulpanova

В тексте отмечается, якобы Тюльпанова выпила 20 таблеток снотворного и с утра ее нашел брат. На место была вызвана скорая помощь.

«Зачем-то сказал людям, что все обойдется. Хотя она в реанимации. Так что в ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести. Поддержите Милану».

Напомним, что бывший муж Тюльпановой Александр Кержаков ранее обвинял девушку в употреблении запрещенных препаратов. Именно поэтому их общий сын жил какое-то время с отцом пока через суд девушка не отвоевала ребенка. больше по теме