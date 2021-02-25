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«Так бывает, что срывает крышу»: Апина про свой уход из «Комбинации» 

Даня Виттиг 3 часа назад
«Так бывает, что срывает крышу»: Апина про свой уход из «Комбинации»
Фото: @neapina
Певица Алена Апина в студии программы "Судьба человека" рассказала про свой уход из группы и знакомство с будущим мужем Александром Иратовым.

"У него был красивый спортивный костюм, большая цепь. Он был иконой девяностых. Иратов — брутальный смелый мужчина. Он ничего не боялся. Такой лихой человек. Позже оказалось, что он не такой, каким себя представлял. Много читал, многое знает. Он меня в итоге заманил в свои сети. Пришлось бросить "Комбинацию". Так бывает, что девочка встречает мальчика и у нее срывает крышу. И она за ним и в огонь, и в полымя. Основатель "Комбинации" Александр Шишинин так меня и не простил. Он до своей смерти со мной больше не общался".

Как отметила певица, выбор стоял между поездкой в Америку с группой или любовью. И Апина выбрала второе.
Ранее "Рамблер" сообщал о певице, которая борется с насилием при помощи музыки.
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