«Она в реанимации»: в Instagram Тюльпановой появилось странное сообщение 

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала в сторис Instagram странное сообщение, которое озадачило ее поклонников. По всей видимости, текст писал кто-то из близких девушки.
В сообщении говорится, будто Тюльпанова выпила 20 таблеток снотворного и она находится в реанимации.
«Зачем-то сказал людям, что все обойдется. Хотя она в реанимации. Так что в ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести. Поддержите Милану».
В прошлом Александр Кержаков уже обвинял девушку в употреблении запрещенных препаратов. Поэтому какое-то время ребенок жил с отцом, пока Тюльпанова не забрала его обратно через суд.
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