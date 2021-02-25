Ивлев объяснил желание обвенчаться с 28-летней девушкой 

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что его второй брак с 28-летней Валерией Куденковой будет последним. В YouTube -интервью Алене Жигаловой он объяснил, почему решил венчаться.

«Это мое первое венчание и лишний раз утверждение для самого себя и перед богом, что я нашел ту самую женщину. И что хочу остановиться», — отметил ведущий. Ивлев со временем понял, что Куденкова — «его человек», и «с большим удовольствием сделал предложение».

Он с сожалением заметил, что первая супруга не выдержала сложных ситуаций в их совместной жизни. Шеф-повар уточнил, что они оказались разными людьми, что особенно проявилось в последние четыре года брака.

Ивлев также рассказал, что публичность свадьбы его не пугает, как и то, что церемонию записывали для шоу на телеканале «Пятница!»

«Мы живем по правилам медийных людей. Почему бы и не показать? То, что мы хотим для себя оставить, мы оставим. Вот роспись как раз была тихая, ее можно сохранить для себя. Но свадьбу на 100 человек, как ты ее сохранишь? По-любому все узнают!» — рассказал шеф-повар.