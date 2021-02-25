Ещё
Далее:
Читайте также:

Ивлев объяснил желание обвенчаться с 28-летней девушкой 

Lenta.ru 43 минуты назад
Ивлев объяснил желание обвенчаться с 28-летней девушкой
Фото: Lenta.ru
Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что его второй брак с 28-летней Валерией Куденковой будет последним. В YouTube-интервью Алене Жигаловой он объяснил, почему решил венчаться.

«Это мое первое венчание и лишний раз утверждение для самого себя и перед богом, что я нашел ту самую женщину. И что хочу остановиться», — отметил ведущий. Ивлев со временем понял, что Куденкова — «его человек», и «с большим удовольствием сделал предложение».

Он с сожалением заметил, что первая супруга не выдержала сложных ситуаций в их совместной жизни. Шеф-повар уточнил, что они оказались разными людьми, что особенно проявилось в последние четыре года брака.
Ивлев также рассказал, что публичность свадьбы его не пугает, как и то, что церемонию записывали для шоу на телеканале «Пятница!»

«Мы живем по правилам медийных людей. Почему бы и не показать? То, что мы хотим для себя оставить, мы оставим. Вот роспись как раз была тихая, ее можно сохранить для себя. Но свадьбу на 100 человек, как ты ее сохранишь? По-любому все узнают!» — рассказал шеф-повар.

Ивлев женился во второй раз 14 февраля. Церемония прошла в Москве во дворце бракосочетаний №1. С прежней супругой Марией повар прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года.
Видео дня. В каких продуктах есть скрытый сахар
Последние новости
Правительство России отложило введение новых правил техосмотра Правительство России отложило введение новых правил техосмотра Пашинян уволил главу Генштаба Армении Пашинян уволил главу Генштаба Армении Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Женский форум
Звёзды , Константин Ивлев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение