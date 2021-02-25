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Звезды, которые скрывают своих вторых половинок 

Peopletalk 41 минуту назад
Звезды, которые скрывают своих вторых половинок
Фото: Peopletalk
Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram снимок с загадочной блондинкой. Фото наделало много шума: шоумен не афиширует личную жизнь, и никто точно не знает, кто же она — избранница Дмитрия.
Сейчас же поклонники предположили, что полуголая девушка и есть возлюбленная телеведущего. Однако в Telegram писали, что это всего лишь съемки сериала.
Собрали звезд, которые тоже предпочитают держать личную жизнь в тайне.

Александр Гудков

Личная жизнь шоумена — тайна, окутанная мраком. Одни считают, что Александр глубоко женат, другие — что он уже давно крутит роман с Машей Миногаровой, третьи и вовсе уверены в его нетрадиционной ориентации. В прошлом году в Сети появилась информация о свадьбе Гудкова, и даже всплыла фотография жены, однако подтверждения эти домыслы так и не получили.

Анастасия Решетова

Надо сказать, Анастасия и отношения с Тимати долго скрывала. Даже сейчас, когда рэпер официально ищет избранницу на шоу «Холостяк», модель не собирается распространяться о присутствии в ее жизни мужчины. Зато с удовольствием показывает сотни цветов в Instagram. И хотя Решетова заявляла в Stories, что пока просто общается и присматривается, поклонники уверены — кто-то уже поселился в ее сердце.

Дима Билан

Дима Билан тоже периодически треплет нервы поклонникам. Ну не могут фанаты просто так взять и забыть его красивый «роман» с моделью Леной Кулецкой. Сейчас певцу постоянно приписывают отношения: то с «пацанкой» Анастасией Петровой, то «видят» в отражении солнечных очков некого молодого человека во время отдыха певца на Мальдивах.

Виктория Дайнеко

В 2015 певица скоропалительно вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана, родила ему дочь и гордо рассказывала о счастливых событиях личной жизни на просторах Сети. Однако идиллия продлилась недолго, супруги развелись. Теперь Виктория предпочитает хранить молчание и следовать завету «Счастье любит тишину».

Филипп Киркоров

После Аллы Пугачевой Филипп Бедросович так и не встретил ту самую. Ну, или предпочитает помалкивать о своей половинке.

Светлана Лобода

Певица отказывается комментировать личную жизнь, так что прессе вместе с фанатами приходится додумывать самим. Так, многие до сих пор уверены, что вторую дочь Тильду звезда родила от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна (видимо, сыграло свою роль созвучие имен). Светлана, правда, эту информацию не подтверждает, так что имя отца ее ребенка остается загадкой.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Филипп Киркоров , Тимати , Дмитрий Нагиев , Дмитрий Клейман , Анастасия Петрова , Дима Билан , Светлана Лобода , Виктория Дайнеко , Александр Гудков , Алла Пугачева
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