Звезды, которые скрывают своих вторых половинок 

Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram снимок с загадочной блондинкой. Фото наделало много шума: шоумен не афиширует личную жизнь, и никто точно не знает, кто же она — избранница Дмитрия.

Сейчас же поклонники предположили, что полуголая девушка и есть возлюбленная телеведущего. Однако в Telegram писали, что это всего лишь съемки сериала.

Собрали звезд, которые тоже предпочитают держать личную жизнь в тайне.

Личная жизнь шоумена — тайна, окутанная мраком. Одни считают, что Александр глубоко женат, другие — что он уже давно крутит роман с Машей Миногаровой, третьи и вовсе уверены в его нетрадиционной ориентации. В прошлом году в Сети появилась информация о свадьбе Гудкова, и даже всплыла фотография жены, однако подтверждения эти домыслы так и не получили.

Надо сказать, Анастасия и отношения с Тимати долго скрывала. Даже сейчас, когда рэпер официально ищет избранницу на шоу «Холостяк», модель не собирается распространяться о присутствии в ее жизни мужчины . Зато с удовольствием показывает сотни цветов в Instagram. И хотя Решетова заявляла в Stories, что пока просто общается и присматривается, поклонники уверены — кто-то уже поселился в ее сердце.

Дима Билан тоже периодически треплет нервы поклонникам. Ну не могут фанаты просто так взять и забыть его красивый «роман» с моделью Леной Кулецкой. Сейчас певцу постоянно приписывают отношения: то с «пацанкой» Анастасией Петровой , то «видят» в отражении солнечных очков некого молодого человека во время отдыха певца на Мальдивах.

В 2015 певица скоропалительно вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана , родила ему дочь и гордо рассказывала о счастливых событиях личной жизни на просторах Сети. Однако идиллия продлилась недолго, супруги развелись . Теперь Виктория предпочитает хранить молчание и следовать завету «Счастье любит тишину».

После Аллы Пугачевой Филипп Бедросович так и не встретил ту самую. Ну, или предпочитает помалкивать о своей половинке.