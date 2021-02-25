Худоба Юдашкина на новом фото привлекла внимание фанатов 

Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала новое фото с мужем и удивила поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram

На размещенном кадре 63-летняя Юдашкина запечатлена вместе с 57-летним супругом за столом в ресторане. На ней — черный топ с чокером, а на модельере — белая рубашка и классический пиджак. Из описания к посту следует, что пара отправилась на ужин перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена».

Внешний вид Юдашкина привлек внимание его фанатов. По их мнению, дизайнер выглядит чересчур худым из-за онкологического заболевания, в связи с чем они пожелали ему здоровья в комментариях.

«Онкология еще никого красавцем не сделала», «Валя молодой», «Ну фото так себе», «Пиджак откровенно велик», «Очень худой Валентин, прямо на глазах тает… Дай бог здоровья!» — высказывались они.

В 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак пищевода. В результате заболевания модельер лишился почки и половины легкого. В настоящий момент он борется с онкологией.