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Худоба Юдашкина на новом фото привлекла внимание фанатов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Худоба Юдашкина на новом фото привлекла внимание фанатов
Фото: Lenta.ru
Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала новое фото с мужем и удивила поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре 63-летняя Юдашкина запечатлена вместе с 57-летним супругом за столом в ресторане. На ней — черный топ с чокером, а на модельере — белая рубашка и классический пиджак. Из описания к посту следует, что пара отправилась на ужин перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена».
Внешний вид Юдашкина привлек внимание его фанатов. По их мнению, дизайнер выглядит чересчур худым из-за онкологического заболевания, в связи с чем они пожелали ему здоровья в комментариях.

«Онкология еще никого красавцем не сделала», «Валя молодой», «Ну фото так себе», «Пиджак откровенно велик», «Очень худой Валентин, прямо на глазах тает… Дай бог здоровья!» — высказывались они.

В 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак пищевода. В результате заболевания модельер лишился почки и половины легкого. В настоящий момент он борется с онкологией.
В октябре 2020 года Марина Юдашкина поделилась кадром, сделанным в лечебном центре. На снимке она запечатлена вместе с мужем в спортивных костюмах. Из описания к публикации следует, что пара приехала на оздоровительный отдых в австрийский центр Verba Mayr, расположенный в Московской области.
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Звёзды , Валентин Юдашкин , Марина Юдашкина
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