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Константин Ивлев похудел на 30 килограмм из-за проблем со здоровьем 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Ивлев похудел на 30 килограмм из-за проблем со здоровьем
Фото: Teleprogramma.pro
Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что ему удалось похудеть на 30 кг. По словам шоумена, его преображение никак не связано с тем, что у него новая молодая жена.
Ивлев признался, что всегда хотел похудеть. При его весе в 130 кг он выглядел скорее мощным, нежели толстым, считает он.
Как отметил телеведущий, он страдает профессиональными проблемами поваров — варикозом и гастритом. Со временем из-за обострения этих болезней он мог бы потерять возможность работать как раньше.
Мой хирург сказал: «Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой», — рассказал он в интервью Алёне Жигаловой на YouTube.
Чтобы привести вес в норму, Константин Ивлев изменил свои пищевые привычки, в том числе практически отказался от мучного. Немного мучного и чай с сахаром он позволял себе съесть только на завтрак. Повар начал регулярно заниматься спортом, выбрав плавание вместо бега и тренажёров. В результате сочетание спорта и правильного питания привело к потере 30 кг.
Ивлев также отметил, что всё это время его поддерживала его новая супруга Валерия Куденкова. Она не позволяла ослабить ограничения и съесть что-то вредное.
Ранее NEWS.ru писал, что 47-летний телеведущий Константин Ивлев 14 февраля зарегистрировал брак со своей избранницей, моделью и студенткой МГУ Валерией Куденковой. Девушка опубликовала кадры с регистрации брака в сторис Instagram. Судя по геотегу, дело происходило во Дворце бракосочетания № 1. 13 февраля Куденкова поделилась фото с лаконичной подписью: «Bride pary» (вечеринка невесты). Модель на снимке находится в окружении счастливых подруг, вокруг них всё усыпано блёстками, помещение украшено воздушными шарами. Девичник прошёл в одной из башен комплекса «Москва-Сити».
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Звёзды , Как похудеть , Как похудеть , Константин Ивлев , МГУ
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