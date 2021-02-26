Ивлев похудел на 30 килограмм из-за проблем со здоровьем

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что ему удалось похудеть на 30 кг. По словам шоумена, его преображение никак не связано с тем, что у него новая молодая жена.

Ивлев признался, что всегда хотел похудеть. При его весе в 130 кг он выглядел скорее мощным, нежели толстым, считает он.

Как отметил телеведущий, он страдает профессиональными проблемами поваров — варикозом и гастритом. Со временем из-за обострения этих болезней он мог бы потерять возможность работать как раньше.

Мой хирург сказал: «Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой», — рассказал он в интервью Алёне Жигаловой на YouTube.

Чтобы привести вес в норму, Константин Ивлев изменил свои пищевые привычки, в том числе практически отказался от мучного. Немного мучного и чай с сахаром он позволял себе съесть только на завтрак. Повар начал регулярно заниматься спортом, выбрав плавание вместо бега и тренажёров. В результате сочетание спорта и правильного питания привело к потере 30 кг.

Ивлев также отметил, что всё это время его поддерживала его новая супруга Валерия Куденкова. Она не позволяла ослабить ограничения и съесть что-то вредное.