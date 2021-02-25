Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что женщины должны рассчитывать только на себя. Также она предложила рожать только тем, у кого на детей хватит денег.

"Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить",

— написала Бородина в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, не стоит полагаться на мужчин. Поэтому теледива считает, что женщина должна рожать столько детей, сколько сможет содержать самостоятельно.

"Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт",

— подчеркнула телеведущая.

Пост Бородиной спровоцировал настоящий скандал. Подписчики блогера разделились на два лагеря: кто-то поддержал каждое слово звезды, однако многие стали оскорблять ее и писать гневные комментарии.

«Хорошо говорить, когда сама живешь в идеальных условиях»; «Спасибо за „ценный“ совет. Еще немного и начнет аборты продвигать»; «Согласна. Нужно всегда рассчитывать только на свои силы. Ни на кого не надеяться, развиваться. А если рядом будет мужчина, который будет помогать и поддерживать в развитии, будет только плюс», — написали фолловеры.