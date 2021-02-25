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На слуху: Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Так бывает, что срывает крышу»: Апина про свой уход из «Комбинации»

@neapina
Певица Алена Апина в студии программы "Судьба человека" рассказала про свой уход из группы и знакомство с будущим мужем Александром Иратовым.
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Ивлев объяснил желание обвенчаться с 28-летней девушкой

@lera_kudenkova
Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что его второй брак с 28-летней Валерией Куденковой будет последним. В YouTube-интервью Алене Жигаловой он объяснил, почему решил венчаться.
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Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино

@volkovihome
Главная героиня сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала подписчикам о заработках актеров. Актриса объяснила, что гонорары зависят не только от профессионализма, но и от уровня известности.
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Лановой перед смертью стал жертвой мошенницы

Народный артист СССР Василий Лановой перед смертью оказался жертвой мошенницы. Известно, что сначала женщина заявляла, что представляет правительство, а затем она назвала себя директором артиста.
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«Она в реанимации»: в Instagram Тюльпановой появилось странное сообщение

@milana_tulpanova
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала в сторис Instagram странное сообщение, которое озадачило ее поклонников. По всей видимости, текст писал кто-то из близких девушки.
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Видео дня. В каких продуктах есть скрытый сахар
Женский форум
Звёзды , Алена Апина , Василий Лановой , Екатерина Волкова , Константин Ивлев , Александр Кержаков , РИА Новости
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