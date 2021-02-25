На слуху: Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Певица Алена Апина в студии программы "Судьба человека" рассказала про свой уход из группы и знакомство с будущим мужем Александром Иратовым.

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Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что его второй брак с 28-летней Валерией Куденковой будет последним. В YouTube-интервью Алене Жигаловой он объяснил, почему решил венчаться.

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Главная героиня сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала подписчикам о заработках актеров. Актриса объяснила, что гонорары зависят не только от профессионализма, но и от уровня известности.

Народный артист СССР Василий Лановой перед смертью оказался жертвой мошенницы. Известно, что сначала женщина заявляла, что представляет правительство, а затем она назвала себя директором артиста.

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