Русская инста-дива продала книгу об идеальной семье, а теперь со скандалом разводится

Одной из самых первых россиянок, получивших бешеную популярность в Сети стала стройная красавица Олеся Малинская. Именно ее фотографии тиражировались в сообществах в "Одноклассниках" и во "Вконтакте", еще до того как появился Instagram. Шикарных фотографий у Малинской было не счесть, но неизменным всегда оставался ее "люксовый" образ: длинные черные волосы, дорогие вещи и брендовые сумки.

@olesya_malinskaya

Пользователи Сети знали Олесю как модель, а сейчас, спустя годы, она вошла в ряды инстадив, коучей и счастливых замужних красавиц с идеальными семьями. Так, Олеся кропотливо "собирала" образ супер-семьи, показывая привлекательного мужа-бизнесмена, а затем и их общую дочь. Причем познакомилась Малинская со своим возлюбленным в 2018 году, а чуть позже выяснилось, что молодого человека зовут Александр Заранкин , и он моложе девушки на пять лет.

@olesya_malinskaya

Роман развивался стремительно, а их брак казался похожим на сказку. Красивые супруги, красивая малышка-дочь, красивая жизнь… О своем бесконечном счастье и гармоничных отношениях с с мужем Малинская регулярно рассказывала в Instagram, чем вызывала особенное восхищение у почти двух миллионов ее подписчиков.

@olesya_malinskaya

Однако 24 февраля девушка заявила в Сети, что разводится. Оказывается молодой человек жил "на ее шее" и попросту пользовался популярностью жены, ничего не отдавая взамен.

"Нашей семье КОНЕЦ…

Я была идеальной, безумно любящей женой весь наш путь и предпринимала все возможное и невозможное для сохранения наших отношений. Бог Судья.

Так устроено природой, что мужчина добытчик, а женщина хранительница очага. Но в роли добытчицы вынуждена была выступать я сама, на протяжении долгого времени.

Изначально все было очень красиво благодаря Помощи родителей, за поддержку огромное спасибо. Но они не могут поддерживать вечно. Я этого и не хочу. Как и не могу одна «добывать» себе на кров, на еду, на передвижение и на полное содержание себя сама…", — призналась Малинская в Instagram.

Оказалось, что муж жил в ее квартире последние два года, ничего не отдавая в семью, а сама Олеся успела занять ему крупную сумму денег:

"Поддержка с моей стороны была также и материальной. Да, это был во всем мой выбор, чтобы максимально помочь нашей семье. Поэтому займ в более млнр я тоже отпускаю…

Обесценивал, плел интриги за моей спиной, а фраза: «Олеся меня распиарила, и я теперь известный как муж Малинской, все в очередь Встанут, могу устраивать кастинги телок и продолжать гулять налево, но главное, чтобы телки были проверенные и не спалили » Заслуживает отдельного внимания…".

Конечно, в такой ситуации девушка должна вызвать лишь сочувствие, однако очень многие пользователи Сети увидели в этом иронию и обвинили Олесю в лицемерии и желании нажиться на поклонниках.

Все дело в том, что Малинская смогла монетизировать образ своей роскошной счастливой жизни и с удовольствием учила своим премудростей других. Как выяснил "Рамблер", инстазвезда написала книгу о том, как построить идеальную семью.

Кроме того, Малинская успешно продавала свой курс "Королева в отношениях", обучающий девушек секретам построения гармоничного брака.

"Кто не позволяет вам быть счастливыми в отношениях? Кто запрещает вам получать от отношений то, что вы хотите (больше любви, контакта, обмена, удовольствий, эмоций)? Вы сами!…

На курсе "Королева в отношениях" вы снимете все запреты только благодаря инсайтам и осознаниям кто вы, насколько ценны и достойны, тому, как себя нужно чувствовать и вести, что выбирать, как реагировать на те или иные ситуации", — писала Малинская еще 13 января.

Конечно, подписчики такой диссонанс не могли не заметить. Многие решили, что все, что им обещала инстазвезда, было обманом.

Соцсети

Пользователи иронизируют, что теперь стоит ждать книгу, курс и марафон о том, "как пережить развод".