Алибасов влюбился в девушку-реабилитолога из Донецка

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова заявил, что его звездный отец во время лечения в больнице Калининграда влюбился в девушку-реабилитолога. Она сама из Донецка, но большой профессионал своего дела. Причем красавица оказалась замужем.

«Папа выздоравливает и мечтает больше не думать о Шукшиной. Теперь влюбился в реабилитолога, а она замужем».

Бари Алибасов-младший Сам Бари Алибасов отметил, что ему великолепно была проведена операция на ноге. Никакой боли он сейчас не испытывает. По словам продюсера, сына за последнее время он стал любить еще больше.

Любопытно, что к Бари Алибасову в Калининграде представлена охрана. У него по-прежнему есть серьезные проблемы с памятью, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Бари Алибасов несколько месяцев назад после двух лет брака неожиданно развелся со своей женой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. При этом они, несмотря на все истории с квартирой, сохранили добрые отношения.