Манукян высказался об «избиении» Бузовой

Блогер и с недавних пор популярный музыкант Давид Манукян в прямом эфире Instagram ответил на вопрос, избивал ли он свою бывшую возлюбленную певицу и телеведущую Ольгу Бузову

«Неужели остались еще те, кто в это верит?»

Как отметил Дава, сейчас он стремительно выздоравливает после перенесенной операции. При этом точную причину госпитализации он называть пока не торопится. Манукян заявил, что операция была плановой и серьезного повода для беспокойства о его здоровье нет.

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались после полутора лет отношений. По словам яркой исполнительницы, блогер ее регулярно бил. Кроме того, он изменял ей с проститутками. Заметим, что многие поклонники звезд все полтора года твердили: отношения Манукяна и Бузовой не что иное, как пиар-проект. Якобы она заключили контракт, чтобы еще больше привлечь к себе внимание, и совсем недавно он подошел к концу. Отсюда и такое стремительное расставание.