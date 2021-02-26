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«Неужели остались еще те, кто в это верит?»: Давид Манукян об «избиении» Ольги Бузовой 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Манукян высказался об «избиении» Бузовой
Фото: Teleprogramma.pro
Блогер и с недавних пор популярный музыкант Давид Манукян в прямом эфире Instagram ответил на вопрос, избивал ли он свою бывшую возлюбленную певицу и телеведущую Ольгу Бузову.
«Неужели остались еще те, кто в это верит?»
Как отметил Дава, сейчас он стремительно выздоравливает после перенесенной операции. При этом точную причину госпитализации он называть пока не торопится. Манукян заявил, что операция была плановой и серьезного повода для беспокойства о его здоровье нет.
Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались после полутора лет отношений. По словам яркой исполнительницы, блогер ее регулярно бил. Кроме того, он изменял ей с проститутками. Заметим, что многие поклонники звезд все полтора года твердили: отношения Манукяна и Бузовой не что иное, как пиар-проект. Якобы она заключили контракт, чтобы еще больше привлечь к себе внимание, и совсем недавно он подошел к концу. Отсюда и такое стремительное расставание.
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