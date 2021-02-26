«Он неважно себя чувствует»: Апина сообщила о плохом состоянии Моисеева 

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» рассказала о самочувствии музыканта и своего друга Бориса Моисеева.
По словам певицы, артист чувствует себя неважно и болеет.
«Он неважно себя чувствует, болен. И нам просто остается желать ему долгого-долгого здоровья. Очень хочется. И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал. Но это всегда было весело, задорно, эпатажно. И это было ни на что не похоже. Жалко, что он болен сейчас. Надо пожелать ему здоровья».
Апина отметила, что из-за инсульта они стали видеться реже.
«Чтобы с ним поговорить, надо быть долго рядом. Он тяжело разговаривает. Сложно понять мысли, которые он хочет выразить. Он прекрасный, ранимый человек, очень одинокий», — заявила Алена Апина.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Апина ушла из комбинации.