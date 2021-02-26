Жерар Депардье ответил на обвинение в изнасиловании 

Жерар Депардье ответил обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает La Repubblica.

Французский актер отказался говорить о девушке и отметил, что у предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. А также он подчеркнул, что 10 марта появится в суде и докажет, что против него нет никаких улик.

«Я невиновен, поэтому мне нечего бояться», — прокомментировал ситуацию 72-летний артист.

Он также высказал свое недовольство постоянным круговоротом лживых и негативных новостей.

«Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу», — заявил Депардье.

Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником.