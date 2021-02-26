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Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги 

Даня Виттиг 31 минуту назад
Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги
Фото: @borodylia
Ксения Бородина заявила, что женщины должны рассчитывать только на себя. Поэтому и рожать должны только те, у кого на детей хватит денег. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить".

По ее словам, полагаться на мужчин не стоит. Поэтому теледива считает, что женщина должна рожать столько детей, сколько сможет содержать самостоятельно.

"Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт".

Пост Бородиной вызвал настоящую бурю. Подписчики разделились на два лагеря: кто-то поддержал мнение звезды, а другие стали писать гневные комментарии.

«Хорошо говорить, когда сама живешь в идеальных условиях»; «Спасибо за „ценный“ совет. Еще немного и начнет аборты продвигать»; «Согласна. Нужно всегда рассчитывать только на свои силы. Ни на кого не надеяться, развиваться. А если рядом будет мужчина, который будет помогать и поддерживать в развитии, будет только плюс», — написали фолловеры.

Ранее "Рамблер" сообщал о преступлениях, которые совершили дети.
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