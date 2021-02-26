Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги 

"Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить".
"Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт".
«Хорошо говорить, когда сама живешь в идеальных условиях»; «Спасибо за „ценный“ совет. Еще немного и начнет аборты продвигать»; «Согласна. Нужно всегда рассчитывать только на свои силы. Ни на кого не надеяться, развиваться. А если рядом будет мужчина, который будет помогать и поддерживать в развитии, будет только плюс», — написали фолловеры.