Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги 

Ксения Бородина заявила, что женщины должны рассчитывать только на себя. Поэтому и рожать должны только те, у кого на детей хватит денег. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить".

По ее словам, полагаться на мужчин не стоит. Поэтому теледива считает, что женщина должна рожать столько детей, сколько сможет содержать самостоятельно.

"Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт".

Пост Бородиной вызвал настоящую бурю. Подписчики разделились на два лагеря: кто-то поддержал мнение звезды, а другие стали писать гневные комментарии.