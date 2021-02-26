Ещё
Далее:
Читайте также:

Ивлев похудел на 30 килограмм из-за проблем со здоровьем 

Даня Виттиг 1 час назад
Ивлев похудел на 30 килограмм из-за проблем со здоровьем
Фото: @ivlevchef
Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что ему удалось похудеть на 30 кг. Оказалось, что молодая жена здесь не причем.
Ивлев признался, что всегда хотел похудеть. Мужчина страдает профессиональными проблемами поваров — варикозом и гастритом. Со временем болезни начали бы мешать работе или вовсе привести к выходу на пенсию.

Мой хирург сказал: «Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой», — рассказал он в интервью Алёне Жигаловой на YouTube.

Чтобы привести вес в норму, Константин Ивлев изменил свои пищевые привычки, например, практически отказался от мучного. Немного мучного и сладкого он позволял себе только на завтрак.
Мужчина начал заниматься спортом, выбрав плавание вместо бега и тренажёров. В итоге, шеф-повар скинул 30 кг. Супруга поддерживала Ивлева и следила за его диетой.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему жена Ивлева пожаловалась н травлю.
Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Женский форум
Звёзды , Константин Ивлев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение