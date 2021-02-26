Ивлев похудел на 30 килограмм из-за проблем со здоровьем 

Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что ему удалось похудеть на 30 кг. Оказалось, что молодая жена здесь не причем.

Ивлев признался, что всегда хотел похудеть. Мужчина страдает профессиональными проблемами поваров — варикозом и гастритом. Со временем болезни начали бы мешать работе или вовсе привести к выходу на пенсию.

Мой хирург сказал: «Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой», — рассказал он в интервью Алёне Жигаловой на YouTube.

Чтобы привести вес в норму, Константин Ивлев изменил свои пищевые привычки, например, практически отказался от мучного. Немного мучного и сладкого он позволял себе только на завтрак.

Мужчина начал заниматься спортом, выбрав плавание вместо бега и тренажёров. В итоге, шеф-повар скинул 30 кг. Супруга поддерживала Ивлева и следила за его диетой.