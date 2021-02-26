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Бывшая жена Бориса Грачевского оценила оставленное им наследство 

Lenta.ru 1 час назад
Бывшая жена Грачевского оценила оставленное им наследство
Фото: Lenta.ru
Бывшая жена худрука «Ералаша» Бориса Грачевского оценила оставленное им наследство. Анна Грачевская рассказала об этом в интервью для StarHit.
Экс-супруга режиссера заявила о намерении бороться за его имущество. Женщина также призналась, что была поражена, когда узнала, что именно оставил покойный своим преемникам.
«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50 процентов — директору, а только 49 процентов — Грачевскому», — заявила бывшая жена режиссера. Она подчеркнула, что 24 процента должны отойти вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской, остальное — его детям. Отмечается, что худрук «Ералаша» не оставлял завещания перед смертью.
О смерти Бориса Грачевского сообщалось 14 января текущего года. Причиной стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Режиссер скончался на 72-м году жизни.
Ранее уточнялось, что недвижимое имущество создателя киножурнала «Ералаш» оценивается как минимум в 67 миллионов рублей.
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Звёзды , Екатерина Белоцерковская , Анна Грачевская , StarHit
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