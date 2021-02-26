Ещё
Далее:
Читайте также:

«Меня ждал шок»: бывшая жена Грачевского оценила его наследство 

Анна Арсеньева 1 час назад
«Меня ждал шок»: бывшая жена Грачевского оценила его наследство
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга режиссера и художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Анна оценила оставленное им наследство. Об этом сообщает StarHit.
По словам Анны Грачевской, она планирует бороться за имущество бывшего мужа. Кроме того, она была удивлена, когда узнала, что он оставил в наследство.

«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50 процентов — директору, а только 49 процентов — Грачевскому», — рассказала Грачевская.

Режиссер не написал завещание перед смертью.
Напомним, что Борис Грачевский умер 14 января из-за осложнений после коронавируса. Ему было 72 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вдова Грачевского рассказала о COVID-19 у мужа.
Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение