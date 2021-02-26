«Меня ждал шок»: бывшая жена Грачевского оценила его наследство 

Бывшая супруга режиссера и художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Анна оценила оставленное им наследство. Об этом сообщает StarHit.

По словам Анны Грачевской, она планирует бороться за имущество бывшего мужа. Кроме того, она была удивлена, когда узнала, что он оставил в наследство.

«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50 процентов — директору, а только 49 процентов — Грачевскому», — рассказала Грачевская.

Режиссер не написал завещание перед смертью.

Напомним, что Борис Грачевский умер 14 января из-за осложнений после коронавируса. Ему было 72 года.