«Между жизнью и смертью»: бывшая жена Аршавина четыре дня провела в коме 

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию и четыре дня провела в коме. Об этом рассказала ее мать Наталия Сарычева.
Алисе Аршавиной диагностировали серьезное аутоиммунное заболевание. Как пишет издание StarHit, из-за проблем со здоровьем журналистка вынуждена прятать лицо на снимках.
Наталия Сарычева опубликовала фото 38-летней дочери и подписала:
"Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!".
В комментариях пользователи пожелали Алисе Аршавиной скорейшего выздоровления:
"Дай Бог, чтобы все неприятности отступили от вашего дома", "Я так переживаю. Какой кошмар", "Алиса, выздоровления вам!".
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая жена Грачевского оценила его наследство.