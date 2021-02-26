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«Между жизнью и смертью»: бывшая жена Аршавина четыре дня провела в коме 

Анна Арсеньева 26 минут назад
«Между жизнью и смертью»: бывшая жена Аршавина четыре дня провела в коме
Фото: @arshavina_alisia__mb
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию и четыре дня провела в коме. Об этом рассказала ее мать Наталия Сарычева.
Алисе Аршавиной диагностировали серьезное аутоиммунное заболевание. Как пишет издание StarHit, из-за проблем со здоровьем журналистка вынуждена прятать лицо на снимках.
Наталия Сарычева опубликовала фото 38-летней дочери и подписала:

"Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!".

В комментариях пользователи пожелали Алисе Аршавиной скорейшего выздоровления:

"Дай Бог, чтобы все неприятности отступили от вашего дома", "Я так переживаю. Какой кошмар", "Алиса, выздоровления вам!".

Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая жена Грачевского оценила его наследство.
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