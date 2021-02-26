На слуху: бывшая жена Грачевского оценила его наследство 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@_depardieu

Французский актер отказался говорить о девушке и отметил, что у предполагаемой жертвы нет никаких доказательств.

Кадр из фильма "Ворошиловский стрелок"

Умер актер, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", Вячеслав Голоднов . Об утрате сообщил его коллега Ярослав Орляченко в Facebook.

@trodriguezzz

Во время YouTube-шоу «Говорящие головы» Тимур Родригез заявил, что в какой-то расхотел быть стендап-артистом. Тогда он решил уйти из Comedy Club и построить карьеру певца.

Бывшая супруга художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Анна оценила оставленное им наследство. Сама она тоже претендует на имущество.

@arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию и четыре дня провела в коме. Об этом рассказала ее мать Наталия Сарычева.