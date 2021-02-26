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На слуху: бывшая жена Грачевского оценила его наследство 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На слуху: бывшая жена Грачевского оценила его наследство
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Жерар Депардье ответил на обвинение в изнасиловании

@_depardieu
Французский актер отказался говорить о девушке и отметил, что у предполагаемой жертвы нет никаких доказательств.
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Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок"

Кадр из фильма "Ворошиловский стрелок"
Умер актер, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", Вячеслав Голоднов. Об утрате сообщил его коллега Ярослав Орляченко в Facebook.
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Родригез объяснил, почему променял Comedy Club на карьеру певца

@trodriguezzz
Во время YouTube-шоу «Говорящие головы» Тимур Родригез заявил, что в какой-то расхотел быть стендап-артистом. Тогда он решил уйти из Comedy Club и построить карьеру певца.
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"Меня ждал шок": бывшая жена Грачевского оценила его наследство

Бывшая супруга художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Анна оценила оставленное им наследство. Сама она тоже претендует на имущество.
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"Между жизнью и смертью": бывшая жена Аршавина четыре дня провела в коме

@arshavina_alisia__mb
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию и четыре дня провела в коме. Об этом рассказала ее мать Наталия Сарычева.
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Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
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Звёзды , Вячеслав Голоднов , Андрей Аршавин , Тимур Родригез , Жерар Депардье , РИА Новости
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