Ещё
Далее:
Читайте также:

«Не умываюсь, не пользуюсь кремом»: Асмус рассказала о необычной бьюти-рутине 

WMJ.ru и ещё 3 3 часа назад
«Не умываюсь»: Асмус рассказала о необычной бьюти-рутине
Фото: WMJ.ru
В октябре 2020 года у звезды фильма «Текст» внезапно появился аллергический дерматит — поражение кожи, вызванное различными раздражителями.
В прошлом году в разгар съемок Кристине Асмус пришлось прервать работу и перестроить насыщенный график, чтобы избавиться от сыпи на лице.
С тех пор актриса относится к своей коже особенно бережно — не умывается, не использует крем и красится лишь определенным видом косметики. О своих странных, но действенных бьюти-практиках Асмус рассказала в Instagram.

«Вообще ничего не делаю с лицом. Ни уколы, ни присоски, ни втиралки. Ничего. Никогда», — поделилась с подписчиками звезда.

В подробном посте она перечислила несколько строгих правил, которых придерживается на протяжении долгих лет.

«Не пользуюсь кремом. Никаким. Уже 11 лет. Я категорически не умываюсь водой из-под крана!» — призналась актриса.

Для ухода звезда покупает воду в бутылках, которую хранит в холодильнике. Всегда использует собственные кисти, которые регулярно моет и обновляет, не натягивает шапки на лоб, не трогает лицо руками, а также часто меняет постельное белье.
В завершение актриса призвала фанатов не просто следовать советам из интернета, а изучить свои проблемы с врачом и подобрать правильное лечение.
Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
WMJ.ru: последние новости
Выгульщика собак Леди Гаги расстреляли ради похищения ее бульдогов Выгульщика собак Леди Гаги расстреляли ради похищения ее бульдогов Назван способ быстрого похудения без жестких диет Назван способ быстрого похудения без жестких диет 5 причин использовать анальную пробку 5 причин использовать анальную пробку
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение