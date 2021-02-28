«Не умываюсь»: Асмус рассказала о необычной бьюти-рутине

В октябре 2020 года у звезды фильма «Текст» внезапно появился аллергический дерматит — поражение кожи, вызванное различными раздражителями.

В прошлом году в разгар съемок Кристине Асмус пришлось прервать работу и перестроить насыщенный график, чтобы избавиться от сыпи на лице.

С тех пор актриса относится к своей коже особенно бережно — не умывается, не использует крем и красится лишь определенным видом косметики. О своих странных, но действенных бьюти-практиках Асмус рассказала в Instagram.

«Вообще ничего не делаю с лицом. Ни уколы, ни присоски, ни втиралки. Ничего. Никогда», — поделилась с подписчиками звезда.

В подробном посте она перечислила несколько строгих правил, которых придерживается на протяжении долгих лет.

«Не пользуюсь кремом. Никаким. Уже 11 лет. Я категорически не умываюсь водой из-под крана!» — призналась актриса.

Для ухода звезда покупает воду в бутылках, которую хранит в холодильнике. Всегда использует собственные кисти, которые регулярно моет и обновляет, не натягивает шапки на лоб, не трогает лицо руками, а также часто меняет постельное белье.

В завершение актриса призвала фанатов не просто следовать советам из интернета, а изучить свои проблемы с врачом и подобрать правильное лечение.