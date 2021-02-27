Юдашкин впервые рассказал, как пять лет борется с опасным заболеванием 

57-летний модельер рассказал, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.

«В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год», — рассказал дизайнер в эфире программы «Живете сегодня все». Юдашкин признался, что считает лечившего его академика Давыдова своим вторым отцом.

Однако близкие родственника восприняли новость о болезни спокойно, модельер продолжал работать и лечиться. После активного лечения модельер продолжает заниматься здоровьем.

По его мнению, страшнее всего идти вновь на обследование.