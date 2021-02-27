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Юдашкин впервые рассказал, как пять лет борется с опасным заболеванием 

Даня Виттиг 3 часа назад
Юдашкин впервые рассказал, как пять лет борется с опасным заболеванием
Фото: @vyudashkin
Российский дизайнер Валентин Юдашкин рассказал ведущей телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой о том, как много лет борется с онкологией.
57-летний модельер рассказал, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.

«В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год», — рассказал дизайнер в эфире программы «Живете сегодня все». Юдашкин признался, что считает лечившего его академика Давыдова своим вторым отцом.

Однако близкие родственника восприняли новость о болезни спокойно, модельер продолжал работать и лечиться. После активного лечения модельер продолжает заниматься здоровьем.
По его мнению, страшнее всего идти вновь на обследование.

«Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», — заключил дизайнер.

Ранее "Рамблер" сообщал, как отличить болезнь почек от болей в спине.
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Звёзды , Наталья Синдеева , Валентин Юдашкин
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