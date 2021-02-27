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Джигурда пообещал набрать наложниц в гарем сразу после свадьбы 

Даня Виттиг 2 часа назад
Джигурда пообещал набрать наложниц в гарем сразу после свадьбы
Фото: кадр из передачи
Никита Джигурда заявил, что после свадьбы с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной создаст гарем и наберет в него наложниц. Об этом пишет «Собеседник».
Артист рассказал, что в течение года, пока они не виделись, артист хранил верность Анисиной.

«Я целый год не имел доступа к междуножному храму Марины. У нас не было тактильных ощущений. Но при этом я, конечно, "дзюбил" четыре-пять раз за все это время», — признался Никита Джигурда.

Однако повторного заключения брака супруги не смогут устроить себе медовый месяц из-за занятости Анисиной, продолжил актер. При этом он пообещал, что у них «будет целая священная неделя Камасутры».
Артист добавил, что рожать новых детей они не будут, зато он создаст свой личный гарем.

«При этом я ей уже сказал, что хочу создать гарем Джигурды. Вскоре объявлю конкурс на почетное звание наложниц. Главное условие — в междуножный храм мамы я вхожу только в главную жрицу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Марина не против», — резюмировал он.

Ранее "Рамблер" сообщал о знаменитостях, которые отменили свадьбу в последний момент.
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Звёзды , Никита Джигурда , Марина Анисина , ИД "Собеседник"
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