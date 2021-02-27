Джигурда пообещал набрать наложниц в гарем сразу после свадьбы 

Артист рассказал, что в течение года, пока они не виделись, артист хранил верность Анисиной.

«Я целый год не имел доступа к междуножному храму Марины. У нас не было тактильных ощущений. Но при этом я, конечно, "дзюбил" четыре-пять раз за все это время», — признался Никита Джигурда.

Однако повторного заключения брака супруги не смогут устроить себе медовый месяц из-за занятости Анисиной, продолжил актер. При этом он пообещал, что у них «будет целая священная неделя Камасутры».

Артист добавил, что рожать новых детей они не будут, зато он создаст свой личный гарем.