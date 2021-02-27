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Звезда «Уральских пельменей» показала фото в инвалидной коляске 

Даня Виттиг 3 часа назад
Звезда «Уральских пельменей» показала фото в инвалидной коляске
Фото: @ilana7788
Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева отправилась на отдых в горы. Однако поездка в Сочи обернулась горем — артистка сломала ногу. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

«Благодарю вас горы, что отпустили домой — живой…Уже лечу домой к дочке…Мужчина, который влетел в меня, сказал «извините» и поехал дальше. Ну это уже его карма, а может он наоборот, спас меня от чего-то худшего…Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла, и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и скорее всего нужно будет оперировать, но это уже до Московских врачей оставили. Вот пока такие новости…Романтические каникулы закончились раньше…».

@ilana7788
Илана не расстроилась, так как верит, что могло быть и хуже. А муж поддерживает ее и помогает восстановиться. Поклонники также пожелали ей скорейшего восстановления.

«Илана, желаю скорейшего выздоровления! муж у Вас золото!», — писал они.

Ранее "Рамблер" сообщал, какое фото стюардессы покорило подписчиков.
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