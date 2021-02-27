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Субботний
Вспомнить все: первые фото звезд в Instagram
Peopletalk
2 часа назад
Женский форум
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Мы не поленились и отмотали ленты любимых звезд до самой первой фотографии. Показываем, что они публиковали больше 10 лет назад!
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