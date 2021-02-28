Алибасов решил воссоединиться с бывшей женой

Бари Алибасов решил воссоединиться с матерью своего сына Еленой Уронич. Она и их общий ребенок Бари Алибасов-младший будут ухаживать за продюсером. Об этом сообщает StarHit.

Как рассказал изданию Алибасов-младший, его мать решила, что бывший муж нуждается в поддержке после тяжелого развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В ближайшее время Уронич приедет к сыну и бывшему супругу в Калининград. Там шоумен восстанавливается после сложной травмы ноги.

Уронич жила с Алибасовым в середине 80-х и родила от него сына, в скором времени пара рассталась. У женщины обнаружили шизофрению и ей пришлось много раз ложиться в больницу. Алибасов-младший заявил, что все детство видел мать здоровой, поскольку во время ее обострений мальчика увозили из родного города.

В начале февраля Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске. Его сын встретил отца из наркологической клиники и забрал в Калининград. Адвокат сына продюсера Александр Бенхин рассказал, что Алибасов проходил курс лечения в клинике Евгения Бучацкого. Передвижение на инвалидной коляске связано, как предполагает издание, с болями в ногах, на которые продюсер жаловался ранее.