Ещё
Далее:
Читайте также:

«Настоящая любовь не может уйти»: Успенская высказалась о вернувшейся из США дочери 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Успенская высказалась о вернувшейся из США дочери
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что чувствует себя самой счастливой женщиной на свете. Все из-за того, что к ней из США спустя год вернулась дочь Татьяна Плаксина. Татьяна Плаксина.

«Я самая счастливая женщина на свете. Я набрала вес, но не обращаю на это внимания. Вся моя команда подготовила праздник для меня на мой день рождения. Дочка прямо с самолета. Для нее происходящее шок. После одиночества ей все это не нужно, поэтому на праздник она не пришла. Она должна сейчас отдохнуть. Настоящая любовь не может уйти. Не может все вычеркнуто быть из жизни. Таня — шикарная. Она такая жизнерадостная, с чувством юмора, поет. Я и сама сейчас хочу летать, жить, петь».

Отметим, что самый красивый подарок на 67-й день рождения Любови Успенской подарила ее подруга Нелли Кобзон. Это французская хрустальная ваза за 200 тысяч рублей.

«Любочке что-то трудно подарить из одежды. Она очень изысканная, со своим определенным вкусом, поэтому я ей подарила вазу для цветов. Я думаю, что ей очень она понравится», — заметила вдова Кобзона.

Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Teleprogramma.pro: последние новости
«Он пьет витамины, ходит по спортивной дорожке»: жена Боярского рассказала о его состоянии «Он пьет витамины, ходит по спортивной дорожке»: жена Боярского рассказала о его состоянии «По статистике выигрывают»: Курбан Омаров рассказал о самых важных чертах во внешности женщины «По статистике выигрывают»: Курбан Омаров рассказал о самых важных чертах во внешности женщины «Я — за воссоединение семьи»: Анисина объяснила, почему вышла замуж за Джигурду во второй раз «Я — за воссоединение семьи»: Анисина объяснила, почему вышла замуж за Джигурду во второй раз
Женский форум
Звёзды , Любовь Успенская , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение