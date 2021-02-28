Успенская высказалась о вернувшейся из США дочери

«Я самая счастливая женщина на свете. Я набрала вес, но не обращаю на это внимания. Вся моя команда подготовила праздник для меня на мой день рождения. Дочка прямо с самолета. Для нее происходящее шок. После одиночества ей все это не нужно, поэтому на праздник она не пришла. Она должна сейчас отдохнуть. Настоящая любовь не может уйти. Не может все вычеркнуто быть из жизни. Таня — шикарная. Она такая жизнерадостная, с чувством юмора, поет. Я и сама сейчас хочу летать, жить, петь».